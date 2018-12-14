Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП

Кровавое ДТП произошло в ночь на пятницу, 14 декабря, на пересечении улиц Стеценко и Газопроводной возле Берковецкого кладбища. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись автомобили Volkswagen и Chevrolet.

Как передает «Информатор», в результате аварии пострадали оба водителя и один пассажир.

Очевидцы ДТП говорят, что нарушил правила таксист на Volkswagen, внутри которого были пассажиры: он выскочил на перекресток на красный свет, где столкнулся с Chevrolet, в которой также был пассажир – он также пострадал.

Примечательно, что пассажиры такси сбежали с места ДТП. От удара машину выбросило на обочину.

Как писала «Фраза», в Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом – водитель погиб.

Ранее в Киеве автомобиль буквально протаранил маршрутку.