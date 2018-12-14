В Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом – водитель погиб

В ночь на пятницу, 14 декабря, около 3-40 на улице Новоконстантиновской в Подольском районе Киева произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут внедорожник Volvo XC 90 влетел в отбойник перед мостом.

Как передает «Информатор», 45-летний водитель скончался на месте ДТП.

Полиция говорит, что погибший не был пристегнут, что стало причиной его гибели в аварии.

Не исключено, что причиной ДТП стал гололед.

Как писала «Фраза», в Киеве автомобиль буквально протаранил маршрутку.

Ранее водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети.