Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети

Сегодня, 13 декабря, в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием шести автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», участниками происшествия стали два внедорожника, универсал и три легковых машины.

Как сообщает «Антикор», авария случилась на пешеходном переходе на перекрестке ул. Бастионной и Кургановской. Образовалась большая пробка.

При этом на видео с места происшествия, опубликованном сообществом dtp.kiev.ua в Facebook, можно видеть, что никаких серьезных повреждений автомобили в результате происшествия не получили.

Это вызвало негодование комментаторов, которые указывают на то, что в таких случаях следует воспользоваться европротоколом, чтобы не перекрывать дорожное движение в ожидании приезда полиции.

Как сообщала «Фраза», 10 декабря 2018 года пьяный водитель устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, в результате которого пострадали четыре автомобиля.