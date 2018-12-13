Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно

В Ровно таксисты жестко поиздевались над пассажиром, который отказался платить за проезд. Как выяснили журналисты «Фразы», они заставили парня облить себя зеленкой.

Все это было снято на камеру. Видео уже появилось в сети.

На видео видно, как таксисты окружили пассажира и заставляют его облить себя зеленкой.

За кадром слышны голоса водителей.

Как писала «Фраза», в Киеве после столкновения такси и грузовика погиб боец спецполка полиции.

Сообщалось, что столичные таксисты не стесняются выходить на маршрут под кайфом.