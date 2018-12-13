В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца

В Киеве лифт в результате неконтролируемого движения уничтожил детскую коляску. Как выяснили журналисты «Фразы», находившийся в ней ребенок чудом выжил.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло на ул. Руденко. Двухмесячный младенец и его няня возвращались с прогулки, зашли в лифт и поднялась на второй этаж. Когда же она начала выкатывать коляску на лестничную клетку, подъемник вдруг зашумел и начал двигаться вверх. Остановить движение смогла лишь сдавленная коляска.

На крик няни из соседних квартир повыходили люди. Они и выхватили ребенка из конверта. На место прибыли медики и осмотрели мальчика. К счастью, никаких травм он не получил.

По словам отца ребенка, проблемы с лифтами в их доме постоянно. Они не работают целыми неделями. Однако лифтер, ответственный за данный участок, утверждает, что жалоб на работу именно этого лифта к нему не поступало.

Как сообщала «Фраза», 17 мая 2008 года в том же районе Киева упал лифт с пассажирами. Пострадали 10 человек. В качестве причины специалисты назвали перегруз.

В декабре 2010 года в Киеве на проспекте Победы начал падать лифт с женщиной и ее полуторагодовалым ребенком. К счастью, на втором этаже сработали уловители и женщина с малышом остались живы.