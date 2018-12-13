Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было

В Киеве в Андреевской церкви в четверг, 13 декабря, прошла первая служба Константинопольского патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», она началась в 9-30 утра в день святого апостола Андрея Первозванного.

Во время службы в Андреевской церкви находились архиепископ Памфильский, глава западной епархии УПЦ в США Даниил и епископ Эдмонтонский, глава западной епархии УПЦ в Канаде Илларион, епископ Константинопольськой православной церкви, митрополит Галльский Эммануил, а также епископы Кисама и Селина Амфилохий.

По данным «Укринформа», сюда также пришел директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко и директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

Видно, что в Андреевской церкви остались следы от ремонтных работ.

Как писала «Фраза», Верховная Рада передала Андреевскую церковь Варфоломею.

Ранее тут провели ремонт.

Также боксер Александр Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы.