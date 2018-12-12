Из-за шторма в Черном море на берег выбросило огромный теплоход

В районе черноморского порта Новороссийск (Россия) произошло ЧП с участием теплохода Rio. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », судно, идущее под флагом Того, штормом выбросило на берег.

Как передают российские СМИ, на борту потепревшего бедствие судна находится команда из 21 человека. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал, так же отсутствуют повреждения и у теплохода.

Сообщается, что в настоящее время на помощь севшему на мель судну направляется буксир «Торопливый».

Тем временем, в социальных сетях появилось видео с «виновником» инцидента, снятое местными жителями.

Как писала « Фр аз а », в Керченском проливе произошел новый инцидент.

Ранее сообщалось, что американцы готовы ввести свой флот в Черное море.