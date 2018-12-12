Выбросившись с четырнадцатого этажа, в Киеве погиб бывший боец АТО. Он уже пытался свести счеты с жизнью

В Киеве по адресу Харьковское шоссе, 168г покончил жизнь самоубийством бывший боец АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», погибший парень был 1990 года рождения.

Как передает «Информатор», ранее, всего месяц назад, он уже пытался свести счеты с жизнью.

Соседи говорят, что он пропал 4 декабря.

Тело парня нашли утром в среду, 12 декабря возле дома. Как выяснилось, употребив в подъезде алкоголь, он выбросился с четырнадцатого этажа.

Отмечается, что погибший жил в соседнем доме.

Как писала «Фраза», в Киеве роженица выбросилась из окна роддома.

Ранее на киевской окраине утопился молодой парень.