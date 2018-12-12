В Днепре голый водитель устроил гонки с полицией и пытался застрелиться

В Днепре в ночь на среду, 12 декабря, произошло странное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», голый мужчина за рулем Skoda устроил гонки с полицией.

Как передает «Информатор», он выехал на встречную полосу и пролетел красный сигнал светофора, после чего началась полицейская погоня. Нарушителя преследовали сразу несколько машин копов.

В итоге, водитель врезался в кирпичную стену и заглох, однако отказался сдаваться полиции и пытался застрелиться, когда копы начали оформлять происшествие – мужчина выстрелил себе из травмата в голову.

Его госпитализировали.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный водитель в свой день рождения едва не угробил двух девушек, а другой любитель выпивки устроил грандиозное ДТП.