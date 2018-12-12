Ученые показали самых быстрых «кусак» на Земле

Ученые из Смитсоновского музея естественной истории в Нью-Йорке заявиди, что самым «быстрым укусом» на нашей планете обладают муравьи-дракулы. Как выяснили журналисты «Фразы», их челюсти способны «набрать скорость» до 320 километров в час всего за 0,000015 секунды.

Как пишет Royal Society Open Science, максимальную скорость эти муравьи «включают» при атаке на жертву, оглушая ее, после чего нападают. Также свою скорость они применяют при защите муравейника.

Такие муравьи живут в тропических лесах Австралии и Индонезии. Местные жители называют их Mystrium camillae.

Ученые выяснили, что, за годы эволюции, их челюсти стали напоминать пружину: такой муравей, как говорят исследователи, «может мгновенно сжать ее, вдавливая кончики жвал друг в друга: каждое жвало очень гибкое, но стремится принять определенную изогнутую форму».

Исследователи говорят, что «когда муравей выпрямлял жвалы, внутри челюстей накапливалось огромное количество энергии деформации, которая высвобождалась в тот момент, когда одно жвало соскальзывало с другого, что заставляло их двигаться с рекордно высокой скоростью».

Как писала «Фраза», ученые выяснили, какая группа крови смертельно опасна при переливании, а также рассказали, какие опасности ожидают смельчаков-космонавтов во время полета на Марс.