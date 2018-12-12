В киевском спальнике Lanos прокатил пешехода на крыше

В ночь на 12 декабря в Киеве в районе Дарницкого вокзала автомобиль сбил пешехода. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, после этого еще около 30 метров он провез сбитого на своей крыше.

Как сообщает «Информатор», Daewoo Lanos двигался по Привокзальной в сторону Харьковского шоссе, когда в районе Дарницкого вокзала на дорогу выбежал пешеход. Водитель не заметил мужчину и сбил его.

Во время столкновения пострадавший подскочил на передний бампер автомобиля, разбил лобовое стекло и оказался на крыше. Владелец авто не сразу понял, что произошло, и еще около 30 метров вез сбитого на крыше, после чего вызвал на место происшествия «скорую помощь» и патрульных.

С травмами средней тяжести пострадавший был госпитализирован.

Согласно предварительным данным, скорость автомобиль не превышал, признаков алкогольного опьянения у владельца Daewoo нет.

При этом в комментариях люди жалуются на работу светофоров в этом районе.

Как сообщала «Фраза», весной 2008 года в Киеве, а районе метро «Нивки» КамАЗ сбил на пешеходном переходе и протащил пожилую женщину.