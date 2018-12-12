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«Самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах

«Самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах

В Черновцах в самом центре города произошел гигантский пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», его площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров.

По данным городского управления ГСЧС, огонь вспыхнул в трехэтажном здании по улице Ивана Франко, 5 около 23-20. Из него эвакуировали тридцать человек.

Тут загорелся чердак, огонь перекинулся на крышу и третий этаж.

Сообщается, что огонь оставил без электричества целый квартал. Также было перекрыто движение транспорта.

Пожар тушили до утра. Огонь был ликвидирован лишь в 7-20 среды, 12 декабря. В его тушении принимали участие 55 человек и двенадцать машин техники.

Интересно, что секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, бывший на месте пожара всю ночь, у себя в «Фейсбке» заявил, что «это самый масштабный пожар за последние двадцать лет в городе».

Он же опубликовал видео с места ЧП.

Как писала «Фраза», во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек.

Ранее в столичном театре русской драмы произошел пожар.

Тэги: пожар, общество, Черновцы, новости Украины

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