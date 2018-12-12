Незадолго до еврокубкового матча легионеры «Динамо» закатили громкую вечеринку с алкоголем и кальяном

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как несколько игроков киевского «Динамо» отмечают завершение первого круга Украинской Премьер-лиги по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», на некоторых роликах можно видеть алкогольные напитки и кальян.

Отметим, что участниками торжества после крупной победы на «Карпатами» (4:0) стали исключительно легионеры клуба: словенец Беньямин Вербич, поляк Томаш Кендзера, венгр Томаш Кадар и бразильцы Че Че и Сидиклей.

В то же время киевлянам еще предстоит игра в Лиги Европы. 13 декабря они встретятся с «Яблонцем» из Чехии. При этом независимо от исхода матча «Динамо» обеспечило себе выход в следующий круг турнира.

Как сообщала «Фраза», осенью 2010 года нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский попал в объективы камер в одном из ночных клубов, где он кутил с девушками, дорогим шампанским и кальяном.

23 ноября 2012 года игроки киевского «Динамо» Артем Милевский, Милош Нинкович и Бадр Эль-Каддури были замечены в одном из столичных клубов с напитками и кальяном.

Осенью 2013 года полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев признался в нарушении режима и употреблении алкоголя.