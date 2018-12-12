В центре Днепра неизвестные парни едва не пришибли микроволновкой малолетних детей с мамой

В центре Днепра неизвестные молодые люди выбросили из окна высотного дома микроволновую печь. Как выяснили журналисты «Фразы», в это время под домом прогуливались местные жители, в том числе дети.

В частности, как сообщает ТСН, возле новостройки гуляла женщина с детьми. «У меня в коляске была дочка, которой год, рядом шел сын. Я услышала свист, грохот — у меня было шоковое состояние. Я схватила ребенка, коляску — и мы быстро оттуда ушли», — рассказала журналистам Яна Караул.

Другой очевидец также прогуливался неподалеку. Именно он написал заявление в полицию, но не дожидаясь ее действий провел собственное небольшое расследование, в ходе которого выяснил, что трое юношей и три девушки сняли квартиру в новостройке на сутки, а перед выселением решили швырнуть микроволновку с высоты. «После этого события они хвастались перед охранником этого дома и сбросили это видео. Они вели себя достаточно уверенно — уверены в своей безнаказанности», — рассказал Никита Загрийчук.

На данный момент полиция устанавливает личности хулиганов.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года молодой человек открыл стрельбу с балкона в центре Харькова. Соответствующий ролик парень выложил у себя в Instagram.

23 сентября 2018 года в Киеве житель многоэтажного дома открыл стрельбу с балкона в сторону детской площадки.