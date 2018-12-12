Стали известны новые подробности бойни в Страсбурге: под автоматную очередь попали пятнадцать человек

Стали известны новые подробности теракта во французском Страсбурге, который произошел вечером вторника, 11 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», по уточненным данным полиции, его жертвами стали три человека, еще двенадцать прохожих получили пулевые ранения.

По данным правоохранителей, бойню устроило 29-летний местный житель Шариф Шекат, который стрелял в людей в трех местах города.

Стрельбу уже квалифицировали как теракт. Его расследование проводит антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Сейчас продолжаются поиски террориста, которому удалось сбежать с места бойни.

Как писала «Фраза», в центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата.