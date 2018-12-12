Под Киевом произошло кровавое ДТП с участием маршрутки

Вечером вторника, 11 декабря, под Киевом на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут маршрутка врезалась в фуру.

Как передает «Информатор», маршрутное такси влетело в прицеп.

Серьезно пострадали пассажиры – у одного человека «выбило» глаз, есть другие травмы, в том числе у подростка.

Полиция говорит, что один из пострадавших скончался в машине «скорой помощи». Также госпитализированы были три человека.

Как писала «Фраза», в Киеве автомобиль буквально протаранил маршрутку, а пьяный водитель в свой день рождения едва не угробил двух девушек.