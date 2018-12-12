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В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата

В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата

Во вторник вечером, 11 декабря, в городе Страсбург (регион Гранд-Эст, Франция) произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось неподалеку от рождественной ярмарки ‒ мероприятия, которое ежегодно собирает тысячи турисов со всего мира.

Как передает BBC, сотрудники французской полиции и жандармерии оцепили центр Страсбурга, где неизвестный мужчина, вооруженный автоматическим оружием открыл стрельбу по прохожим. Отмечается, что прозвучало не менее десяти выстрелов, как одиночных, так и очередями.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб, как минимум, один человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что злоумышленник скрылся с места ЧП и в настоящее время ведется его розыск.

В свою очередь, региональные власти заявили, что имеют дело с чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться, но не сообщили никаких подробностей.

Как писала «Фраза», в сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)

Ранее в Киеве мужчина с балкона открыл стрельбу по детской площадке.

Тэги: общество, мир, терроризм, расстрел, люди, Франция, погибшие, Страсбург, автомат, ЕС

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В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата
В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата
В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата
В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
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