В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата

Во вторник вечером, 11 декабря, в городе Страсбург (регион Гранд-Эст, Франция) произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось неподалеку от рождественной ярмарки ‒ мероприятия, которое ежегодно собирает тысячи турисов со всего мира.

Как передает BBC, сотрудники французской полиции и жандармерии оцепили центр Страсбурга, где неизвестный мужчина, вооруженный автоматическим оружием открыл стрельбу по прохожим. Отмечается, что прозвучало не менее десяти выстрелов, как одиночных, так и очередями.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб, как минимум, один человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что злоумышленник скрылся с места ЧП и в настоящее время ведется его розыск.

В свою очередь, региональные власти заявили, что имеют дело с чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться, но не сообщили никаких подробностей.

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