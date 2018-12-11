В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)

Во вторник, 11 декабря, в бразильском городе Кампинас произошло массовое убийство прихожан католического собора. Как выяснили журналисты «Фразы», действия неизвестного преступника были зафиксированы камерой видеонаблюдения.
Как передает агентство Reuters, во время проведения дневной Мессы в собор ворвался вооруженный пистолетом мужчина и открыл огонь по прихожанам. Сообщается, что в результате стрельбы на месте ЧП погибли четыре человека, еще троих доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести.
Отмечается, что преступник покончил с собой на месте инцидента.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Личность стрелка пока не установлена.
В сети появилось видео инцидента, доступное к просмотру на видеохостинге Youtube.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены насилия и смерти
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