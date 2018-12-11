Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий

Руководитель НИР «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которая, предположительно является дочерью президента РФ Владимира Путина, «засветилась» в эфире одного из российских телеканалов. Как выяснили журналисты «Фразы», «президентская дочь» занимается наукой и высокими технологиями.

Как передает NEWSru, появление Катерины Тихоновой в сюжете телепрограммы «Вести» об отечественных разработках и технологиях, способных «запрограммировать» подсознание человека, произвело настоящую сенсацию в российских СМИ.

Отмечается, что ранее «дочь Путина» «видели» лишь один раз ‒ на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. И вот теперь ‒ новое появление «на публике».

Видеозапись сюжета «Вестей» доступна к просмотру на видеохостинге Youtube. Кадры с участием Катерины Тихоновой ‒ с 1:54.

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