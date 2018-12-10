Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»

Протоиерей УПЦ Василий Начев запустил в социальных сетях флешмоб с целью поддержки православной церкви, а также священников из Ровенской епархии, которыми занялась СБУ. Как выяснили журналисты «Фразы», он уже попал на сайт «Миротворец».

У себя в «Фейсбуке» отец Василий написал, что этим флешмобом «мы покажем нашу верность Матери-Церкви, ее предстоятелю митрополиту Онуфрию, а также то, что мы не боимся давления и запугивания».

Он также опубликовал видео, где призвал других священников и мирян выкладывать фотографии с текстом «Я поддерживаю УПЦ – готов к вызовам в СБУ».

По данным портала СПЖ, данную инициативу поддержали многочисленные пользователи социальных сетей.

Также сообщается, что сайт «Миротворец» уже внес в свои списки Василия Начева и некоторых участников флешмоба.

Их обвиняют в «манипулировании общественно значимой информацией» и называют «противниками украинского православия».

Как писала «Фраза», власти Ровенской области заставляют селян поддерживать создание поместной церкви.

Сообщалось, что Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ.

Также сообщалось, что репрессии против УПЦ усиливаются: обыски и допросы проводятся в лучших советских традициях.