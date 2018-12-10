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Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии

Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии

Накануне «объединительного собора» по автокефалии, назначенного президентом Украины Петром Порошенко на 15 декабря, среди его будущих участников назревает раскол. Как выяснили журналисты «Фразы», глава УПЦ (КП) Филарет уже выразил свое несогласие с Константинополем по процедуре.

Как цитирует его ТСН, Филарет заявил: «Если это будет нам не полезно, мы не проголосуем и отвергнем».

По его словам, архиереи УПЦ (КП) «могут не принять требований Вселенского патриархата из-за разногласий относительно процедуры проведения «объединительного собора».

Филарет заявил, что УПЦ (КП) настаивает, чтобы «объединительный собор» был исключительно архиерейским. В Стамбуле же говорят, что участие в нем должны принять миряне и рядовые священники.

Также УПЦ (КП) хочет, чтобы голосование на выборах главы автокефалии было открытым, а Константинополь выступает за тайные выборы.

Как писала «Фраза», СБУ не выпустила митрополита Донецкого Илариона с оккупированной территории.

Ранее Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен.

Тэги: общество, УПЦ (КП), Константинопольский патриархат, Филарет, автокефалия, новости православия, новости Украины

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