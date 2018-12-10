В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

На одной из улиц Харькова на ходу загорелся заполненный пассажирами троллейбус. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам очевидцев, сначала в салоне почувствовался запах горения, а затем они увидели искры и вспыхнувшее пламя.

Как сообщает ТСН, среди пассажиров началась паника, однако водитель сразу остановил троллейбус, высадил людей и отсоединил его «рога» от контактной сети.

Прибывшие на место пожарные огонь быстро ликвидировали. В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя одному из пассажиров обожгло верхнюю одежду.