Хакеры опубликовали инструкцию по взлому популярной игровой приставки

Хакерам удалось взломать популярную игровую приставку PlayStationClassic. Как выяснили журналисты «Фразы», курьез заключается в том, что новая версия консоли лишь недавно появилась в продаже.

Как пишет портал Game Rant, новая приставка от PlayStation дает возможность запустить только двадцать игр из ограниченного списка.

Но хакерам удалось решить эту проблему для многих пользователей — они легко взломали консоль. Теперь на PlayStationClassic можно запустить любую игру, причем сделать это есть возможность даже с флэшки.

Хакеры также поделились с игроками инструкцией того, как это сделать.

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