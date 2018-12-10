Хакеры опубликовали инструкцию по взлому популярной игровой приставки

Хакерам удалось взломать популярную игровую приставку PlayStationClassic. Как выяснили журналисты «Фразы», курьез заключается в том, что новая версия консоли лишь недавно появилась в продаже.
Как пишет портал Game Rant, новая приставка от PlayStation дает возможность запустить только двадцать игр из ограниченного списка.
Но хакерам удалось решить эту проблему для многих пользователей — они легко взломали консоль. Теперь на PlayStationClassic можно запустить любую игру, причем сделать это есть возможность даже с флэшки.
Хакеры также поделились с игроками инструкцией того, как это сделать.
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