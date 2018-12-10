Жители Жашкова устроили обструкцию судье, подозревая его сына в жестоких преступлениях

В Жашкове Черкасской области сотни людей взяли в осаду полицию, протестуя против действий якобы маньяка. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители утверждают, что устали жить в опасности и мириться с бездействием правоохранителей.

Как сообщает ТСН, полиция не может установить виновника преступлений, которые, по мнению местных жителей, мог совершить сын местного судьи. Известно, что 5 лет назад Юрий Скрипник был уличен в изнасиловании 16-летней девушки, но суд признал его психически нездоровым и определил на лечение.

После его выхода на свободу в районе произошло жестокое убийство, а 9 мая нашли тел женщины. Полиция, по мнению жашковцев, продолжает бездействовать в то время как Скрипник свободно передвигается с холодным оружием.

В итоге, жители атаковали дом отца Скрипника и разбили окна. Отец настаивает на невиновности сына и утверждает, что его причастность к совершенным преступлениям не доказана.

Прокуратура Черкасской области уголовное дело не комментирует, а полиция только охраняет дом судьи, чтобы его не разнесли протестующие. «Ждем заключения врача, должны отвезти в больницу. И охраняем порядок», — рассказал журналистам заместитель руководителя полиции города Умань Василий Козиненко.

Впоследствии люди разошлись из-под дома судьи.