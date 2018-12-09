Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна

Украинец Василий Ломаченко — Чемпион мира по версии WBA в легком весе — уверенно победил, тепер уже экс-обладателя пояса WBO в этой весовой категории, Хосе Педраса. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом Ломаченко впервые в карьере объединил чемпионские пояса.

Бой длился все 12 раундов. Ломаченко выглядел на протяжении всего боя лучшим. В 11 раунде казалось, что бой прекратится — Ломаченко отправил Педраса сразу в два нокдауна, но Педраса сумел подняться и завершить поединок.

По итогу единогласным решением судей — 117:109, 119:107, 117:109 — победу одержал Василий Ломаченко.