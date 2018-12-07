В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян

На днях на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором приводятся снимки реки Замбези. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению авторов видео там рухнула летающая тарелка.

Согласно подсчетам, длина НЛО составляет 65 метров, высота — примерно 30 метров. Специалисты абсолютно уверены, что в Африке упал космический корабль инопланетян, ведь форма объекта идеально симметрична, сообщает «Новости планеты».

Как отмечают исследователи, рухнувшее «блюдце» осталось целым. Следовательно, в глубинах Зимбабве может скрываться полностью целый звездолет гуманоидов.

На данный момент нет возможности проверить предположения экспертов. Не исключено, что снимки давно не актуальны. Если корабль всё же лежит на месте, в нём могут быть останки инопланетян.

В то же время скептики предположили, что на снимке запечатлена обычная природная возвышенность.

Ранее «Фраза» сообщала, что британские пилоты заявили, что видели НЛО.

Также астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян.

В начале декабря 2018 года американец снял нечто очень странное и заявил, что это НЛО.