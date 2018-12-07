В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки

Сегодня, 7 декабря, в Днепре на улице Старокозацкой, 58 начались массовые беспорядки, которые переросли в стычки. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом здании базируется областная организация партии «Укроп», а также газета, телеканал, офисы гражданских организаций и предприятий, а также государственные учреждения.

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент они почувствовали специфический запах, напоминающий запах слезоточивого газа. Их эвакуировали из здания сотрудники полиции, сообщает местный портал «Открытый».

Позже некоторые пытались вернуться внутрь, но им не давали этого сделать непонятные люди в камуфляжной форме и масках. По словам очевидцев, эти люди были агрессивно настроены и провоцировали стычки.

Что именно стало причиной беспорядков на данный момент выясняется и будет сообщено дополнительно.

Как сообщала «Фраза», в середине ноября в Киеве и Одессе люди перекрывают дороги из-за отсутствия тепла.