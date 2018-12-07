В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям

В Харькове на улице Краснодарской возле дома 171-В задержали неадекватного мужчину, который приставал к детям и избил маму одного из ребят. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Харьков 1654» в Facebook.

Как отмечается, дети возвращались домой с тренировки, как на них возле дома начал приставать неизвестный мужчина, который находился в неадекватном состоянии. Один мальчик позвонил маме и та сразу же выбежала на улицу на помощь детям.

Во время разборок мужчина несколько раз ее ударил, после чего на подмогу подоспели другие родители и «повязали» его. После чего прибывшие на место происшествия правоохранители забрали его в райотдел.

Ранее «Фраза» сообщала, что на улицах Чугуева Харьковской области вечером 23 июня задержали полностью обнаженного мужчину, который приставал к местным подросткам.