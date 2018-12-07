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В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина

В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина

В УПЦ заявили, что нынешние действия власти и президента Петра Порошенко напоминают то, что делали в отношении церкви Владимир Ленин и Иосифа Сталин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент.

Его заявление размещено в «Фейсбуке».

В частности, он напомнил, что «последний раз обыски в Киево-Печерской Лавре проводились, кажется, во времена Иосифа Сталина».

Он добавил: «Я не знаю, какая была цель у правоохранителей, выбравших этот объект для исследования. Точно так же было и в Житомирской области, когда проводили обыски и так и не сказали, что же они нашли, что изъяли, кого обвиняют».

Как говорит архиепископ, «власть считает, что церковь можно просто переломить через колено, полностью повторяя в этом методы Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Никиты Хрущева».

Он добавил: «Когда Лавра и эти земли стали государственной собственностью? Они испокон веков принадлежали церкви».

Также Климент назвал давление «способом заставить епископов принять участие в объединительном соборе по созданию автокефалии».

Как писала «Фраза», репрессии против УПЦ усиливаются: обыски и допросы проводятся в лучших советских традициях.

Сообщалось, что Порошенко созывает «объединительный собор» по автокефалии на 15 декабря – УПЦ уже отказалась в нем участвовать.

Тэги: Петр Порошенко, политика, новости православия, УПЦ, новости Украины

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