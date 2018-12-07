Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ

Печерский суд Киева принял решение обязать Генеральную прокуратуру Украины расследовать оскорбления спикера Верховной Рады Андрея Парубия в адрес священников УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», судебное решение было вынесено накануне, 5 декабря.

О нем сообщил народный депутат Василий Нимченко. По его словам, суд обязал Генеральную ГПУ «внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, а также начать досудебное разбирательство против Андрея Парубия» за его высказывания в адрес священников Украинской православной церкви.

По словам нардепа, «по факту откровенно дискриминационных, направленных на разжигание межрелигиозной розни заявлений Андрея Парубия мы обратились в Генеральную прокуратуру». Он добавил, что там «сочли, что в словах спикера нет состава преступления, и отказались внести сведения об этом уголовном правонарушении в реестр».

Теперь сделать это ГПУ обязал суд.

Напомним, что 18 октября на заседании Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что УПЦ – это не церковь, а секта. Также он обвинил священников в укрывательстве сепаратистов, воевавших на Донбассе.

Как писала «Фраза», Парубий назвал Гитлера «практиком прямой демократии».

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