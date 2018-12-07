На телеканале «Рада» подрались нардепы Барна и Левченко

На телеканале «Рада» подрались народные депутаты Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко («Свобода»). Как выяснили журналисты «Фразы», перед этим парламентарии сказали друг другу несколько «ласковых» слов.

Находясь в эфире, нардепы начали спорить о военном положении и бюджете.

Во время словесной перепалки Олег Барна назвал Юрия Левченко «импотентом», а тот его – «прислужником олигархата». После этого Олег Барна перешел на ты и посоветовав своему оппоненты «прикрыть ротик и пойти повоевать в АТО». На это Юрий Левченко вспомнил, что Олег Барна «пьяным врезался в трамвай в Киеве», после чего нервы у его визави не выдержали, и напал на свободовца, бросив того на пол.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 15 июня 2017 года в центре Киева на площади Победы автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай. В результате ДТП пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован.

Ранее в эфире дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов.