Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам

Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмен дал большое интервью одному из каналов на YouTube, которое появилось в сети накануне.

В частности, Александр Усик сказал: «Кто такой сепаратист? Это предатель какой-то, да? Вообще не обращаю на это внимания».

Спортсмен назвал две причины своего отношения: «Во-первых, мне вообще пофиг, кто что-то там на меня говорит, вот я знаю, что мне надо делать, я знаю свой круг общения, я знаю, кто меня поддерживает, я знаю, кто за меня. Во-вторых, это сущность людей, они хотят задеть словом, они хотят меня как-то обозвать, чтобы я, возможно, тоже в ответ на них что-то сказал».

Он добавил: «Меня вера с детства учит, Евангелие, Библия, что ну нельзя отвечать на зло злом. Мы же не знаем, может, он обиделся там на что-то. Или что-то не понравилось во мне. Простить его надо, но никак не хаять».

Как писала «Фраза», Усик станцевал для уставшего Ломаченко.

Также в боксерском мире ходят слухи, что дата боя между Усиком и Джошуа уже определена.

Тэги: общество, бокс, спорт, Александр Усик, сепаратисты, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
05.12.18 08:47

О «Шахтёре» в Киеве: Только «Лион»! Вперёд, Франция!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

07.12.18 09:25

Российские танки на Донбассе: Т-64

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам

Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам
07.12.18 08:43
1214
Последние новости
07.12.18 10:23

На Харьковщине массово закрываются школы и детсады
07.12.18 10:23

В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего
07.12.18 09:46

В Киеве переименовали улицу Толстого
07.12.18 09:11

На телеканале «Рада» подрались нардепы Барна и Левченко
07.12.18 08:54

В столичном театре русской драмы произошел пожар
07.12.18 08:43

Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам
06.12.18 22:49

Ведущая BBC сорвала прямой эфир, чтобы «спокойно умереть»
06.12.18 21:54

«Интер» почтит память украинского актера Николая Рушковского
06.12.18 21:38

В Киеве удалось зафиксировать искусственный «НЛО». Говорят, внутри был «зеленый человечек»
06.12.18 20:58

В Киеве лихие налетчики по-жесткому «прессанули» мужчину на иномарке

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего
На телеканале «Рада» подрались нардепы Барна и Левченко
На телеканале «Рада» подрались нардепы Барна и Левченко
В столичном театре русской драмы произошел пожар
В столичном театре русской драмы произошел пожар
Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам
Боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам
В Киеве удалось зафиксировать искусственный «НЛО». Говорят, внутри был «зеленый человечек»
В Киеве удалось зафиксировать искусственный «НЛО». Говорят, внутри был «зеленый человечек»
В Киеве лихие налетчики по-жесткому «прессанули» мужчину на иномарке
В Киеве лихие налетчики по-жесткому «прессанули» мужчину на иномарке
Американские исследователи назвали «цвет 2019 года»
Американские исследователи назвали «цвет 2019 года»
Военные продолжают «отлов» призывников на улицах. Теперь это произошло в Черкассах
Военные продолжают «отлов» призывников на улицах. Теперь это произошло в Черкассах
Под Киевом спасатели отговорили ребенка от самоубийства
Под Киевом спасатели отговорили ребенка от самоубийства
В Киеве начали устанавливать главную елку Украины
В Киеве начали устанавливать главную елку Украины
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.