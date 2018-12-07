Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к сепаратистам. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмен дал большое интервью одному из каналов на YouTube, которое появилось в сети накануне.

В частности, Александр Усик сказал: «Кто такой сепаратист? Это предатель какой-то, да? Вообще не обращаю на это внимания».

Спортсмен назвал две причины своего отношения: «Во-первых, мне вообще пофиг, кто что-то там на меня говорит, вот я знаю, что мне надо делать, я знаю свой круг общения, я знаю, кто меня поддерживает, я знаю, кто за меня. Во-вторых, это сущность людей, они хотят задеть словом, они хотят меня как-то обозвать, чтобы я, возможно, тоже в ответ на них что-то сказал».

Он добавил: «Меня вера с детства учит, Евангелие, Библия, что ну нельзя отвечать на зло злом. Мы же не знаем, может, он обиделся там на что-то. Или что-то не понравилось во мне. Простить его надо, но никак не хаять».

Как писала «Фраза», Усик станцевал для уставшего Ломаченко.

Также в боксерском мире ходят слухи, что дата боя между Усиком и Джошуа уже определена.