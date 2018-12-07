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В Киеве лихие налетчики по-жесткому «прессанули» мужчину на иномарке

В Киеве лихие налетчики по-жесткому «прессанули» мужчину на иномарке

В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева произошло вооруженное нападение на водителя автомобиля Nissan. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился на улице Сурикова, 3.

Как передает «Информатор», неизвестные преступники, лица которых были закрыты масками, открыли стрельбу из автомобиля Volvo XC 90 по внедорожнику Nissan. Пытаясь уйти из под обстрела, водитель «японца» зацепил припаркованный Porsche и «застрял» на ступеньках магазина. После этого к автомобилю подбежали преступники, избили водителя, завладели сумкой с деньгами и скрылись в направлении железнодорожного вокзала.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В городе и области объявлен план «Сирена».

Как писала «Фраза», в Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами.

Ранее в Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца.

Тэги: Киев, водитель, общество, разбойное нападение, ограбление, стрельба, маска, Nissan, Volvo, новости Украины

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