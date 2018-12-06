Военные продолжают «отлов» призывников на улицах. Теперь это произошло в Черкассах

В Черкассах Национальная гвардия совместно с полицией останавливают всех молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, доставляют их в военкомат без предъявления каких-либо документов и оснований, и держат там до утра, пока не соберется медкомиссия. Как выяснили журналисты «Фразы», подобные случаи зафиксированы в микрорайоне Химпоселок.

Один из них активисты «Лиги справедливости» записали на видео. Они застали момент, когда нацгвардейцы задержали очередного «призывника».

На вопрос, на каком основании подростка задерживают, ответ был — «он в розыске». А из документов представитель военкомата показал лишь военный билет.

А в Киеве недалеко от метро «Лесная» второй день проводят «отлов» потенциальных призывников. Люди в камуфляжной форме вместе с полицейскими подходят к парням и требуют предоставить документы о прохождении воинской службы.

Как сообщала «Фраза», 5 декабря появилась информация, что в Киеве возле станции метро «Лесная» военные начали отлавливать потенциальных призывников.

В октябре 2018 года похожий случай произошел в Харькове. Там военные с сотрудниками полиции также останавливали молодых людей. Один из них пытался убежать, но военный схватил парня за рукав прямо на улице и не отпускал. При этом полицейский стоял рядом и не предпринимал никаких мер.