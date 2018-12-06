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Под Киевом спасатели отговорили ребенка от самоубийства

Под Киевом спасатели отговорили ребенка от самоубийства

В Броварах Киевской области девочку-подростка спасли от самоубийства. Как выяснили журналисты «Фразы», она хотела выброситься из окна девятого этажа.

Как сообщает пресс-служба Государственной пожарно-спасательной части, девочке на вид было лет 14-15. 

В сообщении говорится: «Оценив обстановку было принято решение спуститься в окно балкона с крыши жилого дома с помощью спасательной веревки, после чего начальник караула попал с крыши дома на балкон и затащил девушку в помещение».

Появилось видео спасения девочки:

Как писала «Фраза», в киевском спальнике мужчина подорвался на гранате, а на окраине утопился молодой парень.

Тэги: общество, самоубийство, Киевская область, Бровары, новости Украины

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