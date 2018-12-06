Американские исследователи назвали «цвет 2019 года»

Американские исследователи из центра Pantone назвали цвет 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению специалистов по цвету, им стал оттенок Living Coral – живой коралл.

Данный цвет получил название Pantone 16-1546.

В сообщении компании он называется «трепещущим, но мягким». Там уверены, что цвет «окутывает нас теплом и заботой, чтобы дать комфорт и бодрость в нашей постоянно меняющейся среде».

Также отмечается, что живой коралл встречается «как в живой природе, так и в мире технологий, например, в социальных сетях».

Как писала «Фраза», семилетний блогер из США заработал за год 22 миллиона долларов и возглавил рейтинг Forbes.