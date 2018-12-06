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Украина приготовила мощный «сюрприз» для российских кораблей. Появилось видео

Украина приготовила мощный «сюрприз» для российских кораблей. Появилось видео

В среду, 5 декабря, на ракетном полигоне в Одесской области прошли испытания украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Как выяснили журналисты «Фразы», все цели были успешно поражены.

Как передает Rambler со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские ракеты «Нептун» поразили восемь надводных целей из восьми на дальности почти в 300 км.

По словам Александра Турчинова, данный ракетный комплекс способен «обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря», что способствует значительному усилению береговой обороны в Черном и Азовском морях.

Позднее в сети появилось видео испытания ракетного комплекса «Нептун». Ролик доступен к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.

Ранее сообщалось, что украинские военные корабли без спросу прошли под Керченским мостом. Россия подняла даже авиацию.

Тэги: общество, конфликт, Азовское море, Черное море, Керченский пролив, испытания, агрессия, ракеты, корабли, новости Украины

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