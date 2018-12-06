Украинцев хотят сажать за критику Евромайдана и поддержку «русского мира»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призывает ввести уголовную ответственность за оскорбление Евромайдана и за пророссийскую пропаганду. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

«... По моему глубокому убеждению, мы должны вместо информационного пространства национальных интересов украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду „русского мира“, за оскорбление Революции достоинства. За пропаганду и непризнание агрессии России против Украины должна быть уголовная ответственность. Слишком высокая цена в более 11 тыс. невинно убитых украинских граждан и наших героев», — заявил, в частности, Шкиряк.

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в конце 2017 года в Украине хотели ввести уголовную ответственность для тех, кто считает Майдан госпереворотом.