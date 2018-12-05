В Днепре на территории школы груженая фура ушла под землю

Сегодня, 5 декабря, в Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 под землю провалился грузовик, загруженный отсевом. Как выяснили журналисты «Фразы», автомобиль наехал на перекрытие подземного сооружения, которое не выдержало вес транспортного средства.

Общий вес автомобиля с грузом составлял 44 тонны, сообщает «Информатор».

Благо, в результате ЧП водитель грузовика не пострадал. На месте дежурят спасатели и правоохранители.

Ранее «Фраза» сообщала, что во вторник, 4 декабря, в Запорожье на улице Александра Говорухи под асфальт провалилась фура. Ремонт на этом участке дороги был проведен совсем недавно.