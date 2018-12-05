Порошенко созывает «объединительный собор» по автокефалии на 15 декабря – УПЦ уже отказалась в нем участвовать

Президент Украины Петр Порошенко назвал дату «объединительного собора» по автокефалии. Как выяснили журналисты «Фразы», он должен состояться 15 декабря.

Об этом глава государства заявил в среду, 5 декабря, выступая на Форуме местного самоуправления.

Местом проведения мероприятия выбрана София Киевская.

Петр Порошенко, в частности, заявил: «Объединительный собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине и утвердить устав нашей церкви, выбрать ее предстоятеля».

Уже известно, что от участия в мероприятии отказалась Украинская православная церковь. Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Он сказал: «Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет в нем участвовать, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам».

Как писала «Фраза», в заявлении братии Почаевской лавры говорится, что цель украинской власти — уничтожение монашества на западной Украине.

Ранее сообщалось, что Варфоломей полностью «подмял» под себя поместную церковь в Украине.