В зимнем Киеве образовалась целая «река» из горячей воды

Во вторник, 4 декабря, в Киеве произошло «техногенное» ЧП на проспекте Лобановского. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за прорыва трубы на проезжей части образовалась целая «река».

Как передает портал dtp.kiev.ua, из-за прорыва магистральной трубы отопления, по проспекту Лобановского (адреса126-150) «льется рекой горячая вода». Кроме того, из-за разницы температур, над проезжей частью образовался густой туман.

Сообщается, что патрульные полицейские разворачивают автомобили, которые направляются в район ЧП.

Кроме того, в сети появилось видео, снятое очевидцем на месте событий.

Как писала «Фраза», в Киеве посреди улицы образовался гейзер из-за прорыва теплотрассы.

Ранее в Киеве из-под земли внезапно забил мощный «гейзер».