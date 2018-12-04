После кровопролитных протестов во Франции власти пошли на уступки «желтым жилетам»

Жертвами масштабных протестов во Франции, которые с новой силой вспыхнули на прошлых выходных, стали четыре человека. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят власти страны.

Протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Люди требовали не повышать цены на бензин и наоборот – увеличить минимальную оплату труда в стране.

В итоге, после кровопролития, власти Франции пошли на некоторые уступки, и ввели мораторий на полгода на рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил: «Насилие должно прекратиться. Никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации».

Как писала «Фраза», во время последних погромов в Париже задержали сотни людей: пострадали 110 протестующих и 23 полицейских.