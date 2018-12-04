В США самолет врезался в центр детской терапии: жуткое видео

В городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошла трагедия – тут легкомоторный самолет протаранил крышу центра терапии для детей с аутизмом. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами ЧП стали два человека.

Инцидент произошел днем по местному времени в субботу, 1 декабря. Видео трагедии, на котором видно, как самолет врезается в центр, было опубликовано американскими СМИ накануне.

В здании центра находились восемь взрослых людей и пять малышей – пострадал один педагог.

Отмечается, что обе жертвы – пассажиры самолета.

Причины инцидента пока не уточняются.

Как писала «Фраза», у самолета с Меркель на борту случились проблемы перед саммитом G20.

Ранее в Мексике самолет рухнул на жилой дом.