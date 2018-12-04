Врачебный скандал в Николаеве: Медиков обвиняют в смерти роженицы и ее младенца

В Николаеве во время родов погиб ребенок, а через несколько дней в реанимации остановилось сердце у роженицы: муж умершей обвиняет врачей в халатности. Как выяснили журналисты «Фразы», муж погибшей Денис во всем винит врачей.

Мужчина рассказал, что 38 неделей беременности проходили нормально, но в какой-то момент у его супруги начала болеть спина и ее госпитализировали с подозрением на серьезные патологии, сообщает ТСН.

Однако все, что ей делали в больнице – давали обезболивающее и все. При этом женщине становилось все хуже, воды начали отходить с кровяными выделениями. Но врачи говорили, что это нормально, и экстренно делать кесарево необходимости нет.

На следующее утро жена позвонила Денису и сказала, что начались роды. У нее поднялась температура до 42, а давление было под 160. Врачи ей предложили больше двигаться и попрыгать на мячике, но женщине становилось все хуже. Лишь после этого было принято решение делать кесарево, но ребенка достали уже мертвым. А спустя несколько дней в реанимации скончалась и сама роженица, не приходя в сознание.

Врачи оправдываются, что женщине провели множество обследований, никаких патологий не наблюдалось. Поэтому все готовились к естественным родам. Однако у нее случилось тяжелое осложнение – эмболия околоплодными водами, которые попали в кровеносную систему роженицы и мгновенно поразили весь организм. В 90% случаев это – летальный исход.

Правоохранители открыли сразу два уголовных производства – по факту халатности медиков и умышленного убийства. Окончательную причину смерти должно установить вскрытие.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2012 года винничанка умерла во время родов, умоляя врачей о кесаревом сечении.