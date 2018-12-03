В Мариуполе появились «провокационные» плакаты с Януковичем

В понедельник, 3 декабря, в Мариуполе силами охраны правопорядка был задержан 70-летний пенсионер, который осуществлял «провокационную» деятельность. Как выяснили журналисты «Фразы», пожилой мужчина расклеивал плакаты с изображением экс-президента Украины.

Как передает портал 0629.com.ua, задержанного гражданина зовут Анатолий Рыбалка. По информации правоохранителей, именно он расклеивал по подъездам домов плакаты с изображением Виктора Януковича и текстом «ТЫ заплатил по новым тарифам?».

Сообщается, что с пожилым человеком провели профилактическую беседу и отпустили.

По данным СБУ, он не имеет никакого отношения к сепаратизму и связей с «ЛДНР».

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