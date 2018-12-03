В столичном торговом центре на одном из банкоматов обнаружили воровскую накладку

В центре Киева в торговом центре Globus, который расположен по адресу Майдан Незалежности, 1, произошел неприятный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», на одном из банкоматов была установлена так называемая накладка, из-за который девушка не смогла забрать свои деньги.

По словам пострадавшей, она хотела снять в банкомате Euronet 900 гривен. Но как дело дошло до выдачи средств, банкомат купюры не выдал, сообщает «Информатор».

Сразу после этого аппарат написал, что не работает. Молодые люди пошли к охраннику, чтобы разобраться, а когда вернулись, банкомат уже работал, а отделение для выдачи купюр видоизменилось.

Как оказалось, на банкомате была установлена так называемая «накладка», с помощью которой мошенники воруют деньги обычных граждан. Женщина позвонила на горячую линию банка, которому принадлежал банкомат, и в банк, которому принадлежала платежная карта, а также сообщила в полицию.

На место прибыл патрульный экипаж и следственно-оперативная группа. Правоохранители взяли у потерпевшей показания, а также зафиксировали факт случившегося.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале марта 2018 года в Украине на банкоматах были обнаружены спецустройства, с помощью которых мошенники массово снимают чужие деньги