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Порошенко рассказал, сколько украинцев погибло на Донбассе с начала боевых действий

Порошенко рассказал, сколько украинцев погибло на Донбассе с начала боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жертвами боевых действий на Донбассе с весны 2014 года стали уже более десяти тысяч людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава государства сказал на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека».

Также, по его словам, ранения за время боевых действий на Донбассе получили более 23 тысяч людей.

Петр Порошенко также сказал: «Многочисленные случаи умышленных убийств, внесудебных казней, похищение и бросание людей в подвалы, пытки, грабежи и другие преступления были зафиксированы различными объективными международными организациями». По его словам, «они в отчетах представлены всему миру».

Как писала «Фраза», ранее «особый статус» Донбасса продлили еще на год.

Также в Украине пересчитали всех переселенцев.

Тэги: Петр Порошенко, общество, АТО, ООС, война на Донбассе, новости Украины

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