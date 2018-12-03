В Киеве парень зарубил мать и бабушку, после чего выбросился из окна

В воскресенье, 2 декабря, в Киеве на улице Васильковской произошло жуткое убийство: 24-летний мужчина зарубил топором и зарезал маму и бабушку. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе столичной полиции, после совершенного он выбросился из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире тела двоих женщин. Также в квартире были найдены два ножа и топор со следами крови.

Опросив соседей, полицейские выяснили, что убийца проживал с мамой и бабушкой в одной квартире, и у него были проблемы с психическим здоровьем.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2009 года в Одесской области сын напился и убил мать, после чего повесился.