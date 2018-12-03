Американец снял нечто очень странное и заявил, что это НЛО

Американец снял в небе над берегом в Северной Каролине нечто очень странное. Как выяснили журналисты «Фразы», житель США заявляет, что ему удалось запечатлеть НЛО.

Он уже поделился своим видео на YouTube. Оно вызвало смешанную реакцию пользователей: одни люди соглашаются, что увиденное может быть кораблем инопланетян, другие ставят кадры под сомнение.

Видео было залито в сеть в конце ноября. Как пишет американец, оно было снято 20 числа во время рыбалки. По его словам, было около 21-00.

Как говорит мужчина, он увидел неподвижный светящийся объект, который завис в небе. Так продолжалось целый час, причем странный предмет менял степень света. После чего, сперва исчезнув, он начал приближаться.

Некоторые пользователи говорят, что снятое на видео — не что иное, как горение газового факела на нефтяной вышке, которые выглядят так из-за искажения воздуха.

Как писала «Фраза», британские пилоты заявили, что видели НЛО.

Ранее астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян.