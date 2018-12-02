1 декабря в Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018. Как выяснили журналисты «Фразы», для подведения итогов работы организации традиционно собрались председатели региональных организаций, представители духовенства и посольства Республики Армения в Украине, главы комитетов Союза армян Украины, спортсмены, политологи, общественные деятели и другие видные члены армянской общины с разных концов страны.

Как сообщает AnalitikaUA.net, рабочая часть конференции прошла в обсуждении актуальных вопросов и подведении итогов года. Весомыми наградами отметили отличившихся представителей диаспоры.

Председатель САУ Вилен Шатворян наградил орденами Союза армян Украины «Активный деятель диаспоры» заместителя председателя САУ Давида Мкртчяна, главу армянской общины и почетного гражданина Одессы Самвела Тиграняна, экс-Генерального консула РА в Одесской области Айка Гуляна, почетного гражданина Славянска и активиста армянской диаспоры Донецкой области Эдуарда Арутюняна, а также политического обозревателя Марата Акопяна.

Глава историко-культурного комитета САУ Давид Давтян был отмечен орденом «Святых мучеников — жертв геноцида армян».

Согласно сообщению пресс-службы Союза армян Украины, В рамках обсуждения планов на 2019 год было анонсировано создание Ассоциации медиков Украины, проведение ряда мероприятий посвященных 150-летию великого армянского композитора и музыковеда Комитаса и известного поэта и писателя Ованеса Туманяна. Также множество других проектов, нацеленных на развитие организации.

После рабочей части конференции делегаты приняли участие в торжественном гала-ужине, на котором также почетными грамотами были отмечены активные деятели диаспоры — IT специалист Ерванд Ервандян, политолог Олег Саакян и другие.

А спортсмены, занявшие призовые места на международных соревнованиях получили денежные вознаграждения от Союза армян Украины.

Для гостей была организована концертная программа, на которой выступили звезды армянской эстрады, среди них заслуженный артист РА Армен Гондрачян (Арменчик), Саркис Баласанян (Супер Сако), Лилит Оганесян, а также Дживан Гаспарян и Арутюн Памбукчян, которых глава САУ Вилен Шатворян отметил орденами «Активный деятель диаспоры».