Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018

В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018

1 декабря в Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018. Как выяснили журналисты «Фразы», для подведения итогов работы организации традиционно собрались председатели региональных организаций, представители духовенства и посольства Республики Армения в Украине, главы комитетов Союза армян Украины, спортсмены, политологи, общественные деятели и другие видные члены армянской общины с разных концов страны.

Как сообщает AnalitikaUA.net, рабочая часть конференции прошла в обсуждении актуальных вопросов и подведении итогов года. Весомыми наградами отметили отличившихся представителей диаспоры.

Председатель САУ Вилен Шатворян наградил орденами Союза армян Украины «Активный деятель диаспоры» заместителя председателя САУ Давида Мкртчяна, главу армянской общины и почетного гражданина Одессы Самвела Тиграняна, экс-Генерального консула РА в Одесской области Айка Гуляна, почетного гражданина Славянска и активиста армянской диаспоры Донецкой области Эдуарда Арутюняна, а также политического обозревателя Марата Акопяна.

 

Глава историко-культурного комитета САУ Давид Давтян был отмечен орденом «Святых мучеников — жертв геноцида армян».

Согласно сообщению пресс-службы Союза армян Украины, В рамках обсуждения планов на 2019 год было анонсировано создание Ассоциации медиков Украины, проведение ряда мероприятий посвященных 150-летию великого армянского композитора и музыковеда Комитаса и известного поэта и писателя Ованеса Туманяна. Также множество других проектов, нацеленных на развитие организации.

После рабочей части конференции делегаты приняли участие в торжественном гала-ужине, на котором также почетными грамотами были отмечены активные деятели диаспоры — IT специалист Ерванд Ервандян, политолог Олег Саакян и другие.

А спортсмены, занявшие призовые места на международных соревнованиях получили денежные вознаграждения от Союза армян Украины.

Для гостей была организована концертная программа, на которой выступили звезды армянской эстрады, среди них заслуженный артист РА Армен Гондрачян (Арменчик), Саркис Баласанян (Супер Сако), Лилит Оганесян, а также Дживан Гаспарян и Арутюн Памбукчян, которых глава САУ Вилен Шатворян отметил орденами «Активный деятель диаспоры».

Тэги: общество, конференция, армянская диаспора, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
01.12.18 19:55

Танцуем и поём. Но не думаем

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

30.11.18 09:07

Украинское пехотное оружие: пистолеты

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 1-2 декабря 2018 года

Главные новости за 1-2 декабря 2018 года
02.12.18 19:09
341
Последние новости
02.12.18 19:37

В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018
02.12.18 19:09

Главные новости за 1-2 декабря 2018 года
02.12.18 18:38

Жеребьевка Евро-2020: Украина попала в «почти проходную» группу
02.12.18 18:05

«Бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение
02.12.18 17:24

В Грузии задержали группу украинцев. Нашли и оружие
02.12.18 13:45

Обрушение крыши спорткомплекса под Киевом: появились первые подозреваемые
02.12.18 12:27

Ляшко удалось склонить Порошенко к своим условиям по военному положению, - эксперт
02.12.18 11:45

Новый чемпион: нокаут от Гвоздика отправил Стивенсона в больницу
02.12.18 10:51

В связи с военным положением в Украине начинается «мобилизация»
02.12.18 08:53

Супербой Фьюри ‒ Уайлдер: несмотря на два нокдауна ‒ победила «дружба»

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018
В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018
В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018
В Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины — 2018
«Бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение
«Бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение
Новый чемпион: нокаут от Гвоздика отправил Стивенсона в больницу
Новый чемпион: нокаут от Гвоздика отправил Стивенсона в больницу
Супербой Фьюри ‒ Уайлдер: несмотря на два нокдауна ‒ победила «дружба»
Супербой Фьюри ‒ Уайлдер: несмотря на два нокдауна ‒ победила «дружба»
Под Киевом во время детской тренировки обрушилась крыша спорткомплекса
Под Киевом во время детской тренировки обрушилась крыша спорткомплекса
На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
Известная американская певица сняла скандальный клип в Киеве (видео 18+)
Известная американская певица сняла скандальный клип в Киеве (видео 18+)
Непроглядный туман окутал китайский город-порт: впечатляющее видео
Непроглядный туман окутал китайский город-порт: впечатляющее видео
Известный украинский танцор получил российское гражданство. Ранее он хвастался татуировкой с Путиным
Известный украинский танцор получил российское гражданство. Ранее он хвастался татуировкой с Путиным
У самолета с Меркель на борту случились проблемы перед саммитом G20
У самолета с Меркель на борту случились проблемы перед саммитом G20
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.